Jürgen Klopp dément la rumeur Real Madrid

La rumeur envoyant Jürgen Klopp au Real Madrid n’aura tenu que quelques heures. Le technicien allemand l’a fermement démenti ce vendredi.

Le départ de Carlo Ancelotti en fin de saison ne fait plus aucun doute au Real Madrid, dont les dirigeants sont déjà en quête du successeur de l’Italien. Depuis plusieurs heures, deux noms reviennent avec insistance dans les médias espagnols, celui de Xabi Alonso bien sûr mais aussi et c’est une surprise, celui de Jürgen Klopp. Un an seulement après son départ de Liverpool, celui qui est désormais conseiller pour Red Bull, pourrait reprendre du service chez les Merengue. L’information a fait grand bruit durant plusieurs heures, mais elle a fermement été démentie par Marc Kosicke, agent de Jürgen Klopp.

🚨⚪️ Excl | New rumours linking Jürgen #Klopp with Real Madrid and Brazil. His top agent, Marc Kosicke, told us for Sky:



“Jürgen is very happy with his new role as Head of Global Soccer at Red Bull.”



