WTF : Benzema réunit 250.000 personnes en plein confinement

Dans : Liga.

A l’heure du confinement général, les Français s’organisent pour garder le contact avec le sport et conserver une activité physique régulière.

Quelques minutes après l’allocution du président Emmanuel Macron, c’est le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, qui a pris la parole pour détailler les mesures prises par l’Etat. Depuis l’hôtel de Beauvau, le président d’En Marche a notamment indiqué qu’il était toujours toléré de faire du sport en France, mais individuellement et avec une attestation. Une mesure similaire à celle prise en Espagne, où même les sportifs de haut niveau doivent s’adapter pour maintenir leur corps à un niveau correct.

Du côté du Real Madrid, tous les joueurs sont en confinement depuis une semaine, après qu’un membre de l’équipe de basket du Real ait été testé positif au coronavirus. Via Instagram, Karim Benzema avait indiqué à ses followers que le mode de vie confiné n’était pas vraiment sa tasse de thé. Mais comme tous, l’international français s’adapte. Et pour que le temps paraisse moins long, il a décidé de diffuser ses séances de sport depuis sa luxueuse maison de Madrid en direct sur les réseaux sociaux. Et cela marche fort car en début de semaine, Karim Benzema a rassemblé plus de 250.000 internautes, principalement Espagnols et Français lesquels suivaient la séance de sport individualisé du buteur du Real Madrid. Les fans de « KB9 » ont ainsi pu interagir avec leur idole pendant que ce dernier réalisait les exercices. Un bon moment de faire passer le temps en cette période très spéciale et forcément très anxiogène… Reste à voir si d’autres footballeurs auront la bonne idée de copier Karim Benzema.