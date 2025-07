Vinicius se prend une gifle à la boutique du Real

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Malgré une notoriété qui a explosé au fil des années, Vinicius Junior est en train de perdre progressivement l'étiquette de chouchou des supporters. Dans la boutique du Santiago Bernabéu, il ne représente que 2,5% des ventes de maillots.

L'aventure de Vinicius Junior au Real Madrid est encore loin d'être terminée. Pour autant, de nombreux facteurs laissent à penser que l'idylle entre les deux a perdu de sa superbe. Arrivé chez les Merengues en 2018 en tant qu'immense espoir du football brésilien, il a mis plusieurs saisons à devenir le prétendant au Ballon d'Or qu'il est devenu. Progressivement, sa relation avec le club et ses supporters s'est développée au point qu'il en devienne le chouchou de tous. Vinicius Junior a vécu quelques passages difficiles sur fond de racisme dans les stades ainsi qu'un vol présumé du Graal des récompenses individuelles en 2024. A chaque fois, ses supporters étaient derrière lui. Et malgré cela, il ne représente plus grand chose pour le marketing du club.

Vinicius Junior, le flop de la boutique officielle

La bombe venue d'Espagne, Mbappé fait partir Vinicius https://t.co/gtldWYPolu — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2025

C'est un comble tant Vinicius Junior a été mis en lumière par sa direction. Selon des informations rapportées par El Gol Digital, le Brésilien ne vend quasiment plus de maillots. En effet, une enquête menée à la boutique Adidas du Santiago Bernabéu indique que sur un échantillon de 200 maillots vendus, le numéro 7 madrilène n'a été floqué que… 5 fois. Même Brahim Diaz a fait mieux. Celui qui surplombe tout le monde est indéniablement Kylian Mbappé, lui qui a l'étoffe d'un galactique si l'on en croit le choix des supporters.

Alors pourquoi ne vend-il pas autant qu'il pourrait ? Le média espagnol explique que Vinicius Junior est, en substance, un joueur clivant. « Son caractère combatif y est-il pour quelque chose ? Son style exubérant ? Ses batailles médiatiques constantes, sur le terrain comme en dehors ? Peut-être. Car dans un club où le joueur 'silencieux mais redoutable' a toujours été plébiscité, Vinicius brise les codes et les sensibilités ». Une explication qui doit toutefois prendre en compte qu'il n'est juste, tout simplement, plus le joueur le plus adulé par les fans du Real Madrid.