Le Real abasourdi par la trahison de Vinicius

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2027, Vinicius Junior se dirige vers un départ cet été. Un coup dur pour le club merengue, qui avait pourtant obtenu l’accord du joueur brésilien pour prolonger.

Vinicius Junior et Rodrygo au Real Madrid, c’est peut-être bientôt terminé. Selon les informations de la presse espagnole, les deux Brésiliens souhaitent quitter le club merengue. Une révolution se prépare au sein de la Casa Blanca, et Florentino Pérez ne s’y attendait pas vraiment. Car selon les informations relayées par le site Defensa Central, l’objectif du président madrilène n’était pas de se séparer de Vinicius lors de ce mercato estival. Au contraire, le Real Madrid avait obtenu il y a quelques semaines l’accord de la star brésilienne pour prolonger au-delà de 2027.

En interne, on se dit par conséquent très surpris de voir le joueur se diriger vers un départ. Mais l’incompréhension est totale entre le clan Vinicius et le Real Madrid car dans l’entourage du joueur de 24 ans, on nie catégoriquement tout accord trouvé avec les Merengue pour une prolongation de contrat. Au contraire, le joueur a toujours clamé son envie d’être aligné sur le salaire de Kylian Mbappé pour poursuivre l’aventure du côté de Santiago Bernabeu. Une exigence financièrement impossible à assumer pour le Real, qui s’apprête donc à perdre l’un de ses joueurs majeurs des dernières années.

Le Real Madrid se sent trahi

Face à ce refus de prolonger, le Real Madrid a acté la possibilité d’un départ de Vinicius cet été, mais la surprise est totale chez les dirigeants de voir le Brésilien refuser de signer un nouveau contrat. Un sentiment de trahison habite même le dauphin du FC Barcelone selon la presse espagnole. C’est un chantier colossal que Xabi Alonso a maintenant face à lui, avec une attaque à rebâtir autour d’un Kylian Mbappé de plus en plus critiqué par les supporters malgré sa saison aboutie sur le plan statistiques. La suite du mercato s’annonce en revanche palpitante pour Vinicius, qui ne manquera pas de prétendants en Arabie Saoudite mais peut-être aussi chez les cadors anglais dans les mois à venir.