Vinicius Jr en Arabie Saoudite avec l'offre du siècle

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid n'a pas prévu de recruter encore sur le marché des transferts. Cependant, le club merengue pourrait encore perdre des joueurs importants, dont Vinicius Jr.

Le Real Madrid a bien démarré sa saison et le calme est quelque peu revenu dans la capitale espagnole. Mais au sein du club, les périodes d'accalmie sont très rares. Dans les prochaines heures, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu pourraient bien perdre certains joueurs. Dani Ceballos est notamment annoncé du côté de l'Olympique de Marseille. Mais l'Espagnol n'est pas le seul joueur du Real Madrid à être annoncé sur le départ. C'est aussi le cas de... Vinicius Jr.

Vinicius Jr, ça sent bon le départ du Real Madrid ?

Selon les informations de Defensa Central, le Brésilien n'est en effet pas assuré d'être toujours un joueur merengue passé le mois d'août. Alors que son statut se fragilise un peu plus chaque jour au Real Madrid, l'Arabie saoudite veut tenter sa chance et le récupérer avant la fin du marché des transferts estival. Le média indique qu'un club saoudien va envoyer une offre de 130 millions d'euros à Florentino Pérez pour s'attacher les services de Vinicius Jr. Si le Real Madrid ne veut pas se séparer du crack brésilien, le montant proposé est tout de même tentant. Surtout que Vinicius Jr n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat dans la capitale espagnole. Son départ pourrait donc être obligatoire pour le Real Madrid. Les prochaines heures nous en diront plus sur ce dossier. A noter que la formation espagnole va également faire face à l'assaut de Liverpool pour... Rodrygo. Xabi Alonso se devra sans doute d'interpeller sa direction pour tenter un coup en attaque, sous peine de s'affaiblir drastiquement.