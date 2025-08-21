Vinicius au PSG, Madrid sent l'énorme danger

Dans : PSG.

Le Real Madrid n'arrive pas à obtenir la prolongation de contrat de Vinicius Jr, n'offrant pas l'augmentation salariale réclamée par le Brésilien. Le Paris Saint-Germain entend en profiter en récupérant le joueur l'été prochain.

Quitter libre son club à l'issue de son contrat est devenu tendance chez les joueurs, y compris les stars. Le Real Madrid est le grand gagnant de cette pratique, ayant récupéré plusieurs joueurs de cette manière : Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, David Alaba et Trent Alexander-Arnold (même si le Real a payé 10 millions d'euros à Liverpool pour l'avoir dès le Mondial des clubs). Ibrahima Konaté pourrait grossir cette liste l'été prochain. Une stratégie basée sur la forte pression exercée par les Merengue sur les joueurs ciblés très tôt avant la fin du contrat. Mais, le Real risque de subir ce plan avec Vinicius. Sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger.

Le PSG offre un pont d'or à Vinicius

L'heureux gagnant dans ce dossier pourrait bien s'appeler Paris Saint-Germain selon les informations de Don Balon. Le média espagnol affirme que l'ailier brésilien est dans le viseur de Nasser Al-Khelaifi. Le président parisien rêve de renforcer l'attaque de Luis Enrique avec le deuxième du Ballon d'Or 2024. Pour séduire le joueur brésilien, il lui offre un salaire nettement supérieur à son actuelle rémunération au Real Madrid.

Un argument solide puisque Vinicius réclame une forte augmentation salariale, loin d'être consentie par les Merengue. Le PSG pourrait alors accueillir l'ailier brésilien dès l'été 2026, moyennant une indemnité de transfert inférieure aux attentes espagnoles. La séduction opérée sur le joueur suffirait à mettre le Real devant le fait accompli. Pour éviter un départ libre de Vinicius en 2027, Madrid n'aura d'autre choix que de le vendre tout de suite. Une bonne opération sportive et financière pour Paris mais aussi une belle revanche concernant le cas Kylian Mbappé. Le départ gratuit du Français en 2024 serait enfin digéré par les Parisiens.