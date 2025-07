Vinicius devient fou, le Real Madrid n'en revient pas

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Les négociations s’enlisent entre le Real Madrid et Vinicius, à tel point qu’une prolongation de l’ailier brésilien est à présent très compromise.

Il y a de l’eau dans le gaz entre Vinicius Junior et le Real Madrid. En fin de contrat avec le club merengue en juin 2027, l’international brésilien négocie une prolongation, mais les discussions patinent à tel point que selon la presse espagnole, un renouvellement de « Vini » au sein de la Casa Blanca est aujourd’hui improbable. On comprend mieux pourquoi au vu des informations livrées par Don Balon ces dernières heures. Selon les indiscrétions du média espagnol, Vinicius Junior et son entourage ont fait parvenir à Florentino Pérez leurs exigences pour accepter une prolongation au Real Madrid.

Le Real n’en veut plus, il se prend pour Vinicius https://t.co/So6ZVNMVA5 — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

L’ailier brésilien, deux fois vainqueur de la Ligue des Champions, réclame un salaire net de 30 millions d’euros par an pour étendre son bail au Real, un salaire nettement supérieur à celui de Kylian Mbappé. Le média explique que face à une telle demande, Florentino Pérez a avalé son café de travers et a tout simplement halluciné, d’autant que le clan Vinicius sait pertinemment que le patron du club merengue ne s’alignera pas sur de telles exigences. Pour Don Balon, il est clair que le clan Vinicius demande officiellement son départ du Real Madrid en formulant de telles exigences. Des négociations qui se tendent donc, et qui rendent de plus en plus plausible l’hypothèse d’un départ dès cet été pour l’ailier brésilien.

Vinicius réclame 30 ME par an pour prolonger au Real

A l’instar de Rodrygo, qui suscite l’intérêt du PSG, du Bayern Munich ou encore de Liverpool, Vinicius pourrait lui aussi s’en aller. Mais pour aller où ? La piste saoudienne est toujours la plus chaude pour le numéro 7 du Real Madrid, lequel a reçu un pont d’or de la Saudi Pro League il y a quelques jours. L’Arabie Saoudite est de son côté d’accord pour payer plus de 300 millions d’euros à la Casa Blanca pour le transfert de sa star, un deal que Florentino Pérez voit à présent d’un très bon oeil. A voir si tout cela se confirme ou si le clan Vinicius utilise l’intérêt des Saoudiens pour faire pression sur le Real Madrid afin d’obtenir le meilleur salaire, mais ce feuilleton commence à prendre une tournure très inquiétante dans la capitale espagnole.