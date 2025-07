Le Real n’en veut plus, il se prend pour Vinicius

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Barré par la concurrence au Real Madrid, Endrick a été invité à partir en prêt cet été. Mais le jeune attaquant brésilien prend exemple sur Vinicius Junior et s’estime capable d’inverser la tendance dans les années à venir.

Rien ne va pour Endrick. Après une première saison difficile au Real Madrid, le Brésilien va entamer la suivante à l’infirmerie. L’attaquant madrilène, victime d’une rechute après sa lésion musculaire, ne devrait pas retrouver la compétition avant septembre. D’ici-là, ses dirigeants espèrent bien le convaincre de faire ses valises. La Maison Blanche lui a effectivement ouvert la porte pour un départ en prêt. Afin de ne pas freiner sa progression, la direction merengue aimerait l’envoyer chez un autre pensionnaire de Liga, expliquent nos confrères d’ESPN.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Endrick 🐆 (@endrick)

Ce n’était pas forcément le choix du Real Madrid il y a encore quelques semaines. Mais l’éclosion du jeune Gonzalo Garcia pendant le Mondial des clubs a changé les plans du vice-champion d’Espagne. Le talent formé dans la capitale espagnole servira de doublure à Kylian Mbappé et barre encore un peu plus la route à Endrick, déjà peu utilisé sous les ordres de Carlo Ancelotti. La saison dernière, l’Italien ne lui avait offert que 8 titularisations toutes compétitions confondues. Et ce malgré quelques apparitions intéressantes en Coupe du Roi.

Le Real acceptera sa décision

Sa situation risque d’empirer avec le nouveau coach Xabi Alonso. Mais le média confirme la tendance selon laquelle Endrick refuse catégoriquement de partir. Son entourage rappelle que d’anciens Merengue (Luka Jovic et Reinier) ont déçu après leur départ en prêt. A l’inverse, l’ex-prodige de Palmeiras prend exemple sur Vinicius Junior qui avait connu des difficultés à ses débuts à Madrid, avant de devenir la star que l’on connaît. Dans la mesure où ses dirigeants ne le poussent pas vers la sortie, Endrick pourrait bien rester au risque de descendre dans la hiérarchie des attaquants avant le Mondial 2026.