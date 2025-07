Vinicius dehors, le Real fait sauter sa clause

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans le cadre des discussions pour sa prolongation, Vinicius Junior réclame un salaire équivalent à celui de son coéquipier Kylian Mbappé. Le Real Madrid juge sa demande excessive et ouvre la porte à son départ pour un prix inférieur au montant de sa clause libératoire.

Trop gourmand, Vinicius Junior risque d’en subir les conséquences. L’ailier du Real Madrid s’était dans un premier temps entendu avec ses dirigeants pour une prolongation. Tout était bouclé et le Brésilien n’avait qu’à valider l’accord via une signature. Mais le Merengue a tout annulé pour des raisons financières. Jaloux de Kylian Mbappé, le numéro 7 de la Maison Blanche réclame une rémunération équivalente à celle de son coéquipier français.

Vinicius loin derrière Mbappé

Il est vrai que les deux stars n’ont pas droit au même traitement. Tous les deux possèdent un salaire annuel net à 15 millions d’euros. Sauf que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait négocié une prime à la signature de 40 millions d’euros à percevoir sur la durée de son engagement, soit 8 millions d’euros supplémentaires par an jusqu'en 2029. Augmenter les revenus annuels de Vinicius Junior à 23 millions d’euros est tout simplement inenvisageable pour le Real Madrid, d’autant que l’international brésilien sort d’une saison plutôt décevante.

💰 El Real Madrid se plantea la venta inminente de Viniciushttps://t.co/RazALvx7Az — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 28, 2025

Ses bonnes statistiques (22 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues) ne reflètent pas son irrégularité et son manque d’influence dans certains grands rendez-vous. La direction madrilène a donc tranché. Inutile d’attendre que son ailier sous contrat jusqu’en 2027 se rapproche de la fin de son bail. Dès cet été, Vinicius Junior ne sera pas retenu si une offre satisfaisante arrive sur la table, prévient Mundo Deportivo. Le montant attendu n’est pas précisé mais il n’est plus question de réclamer le montant gigantesque de sa clause libératoire, à savoir un milliard d’euros. Une bonne nouvelle pour ses courtisans saoudiens.