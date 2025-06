Une star à 75ME refuse l’Arabie Saoudite pour le Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans le viseur de l’Arabie Saoudite, la star suédoise du Sporting Portugal Viktor Gyökeres privilégie un transfert à Barcelone, qui doit maintenant trouver un moyen de payer son transfert à 75 millions d’euros.

Auteur d’une saison phénoménale avec le Sporting Portugal (39 buts et 8 passes décisives), Viktor Gyökeres a de grandes chances d’animer le mercato cet été. C’était déjà le cas cet hiver mais cette fois, un départ semble inéluctable pour l’avant-centre suédois de 27 ans. L’Arabie Saoudite a notamment sonné à sa porte, le club d’Al-Hilal cherchant désespérément un avant-centre. Le club saoudien, qui va disputer cet été la Coupe du monde des clubs, était proche d’enrôler Victor Osimhen, mais le buteur de Naples a finalement changé d’avis. Il y a toutefois peu de chances que l’écurie de Saudi Pro League rencontre plus de réussite avec Viktor Gyökeres. Et pour cause, le site Don Balon dévoile que l’attaquant suédois souhaite rester en Europe.

Gyökeres rêve du Barça

Le natif de Stockholm a une idée bien précise du club dans lequel il souhaite évoluer la saison prochaine : le FC Barcelone. Son intérêt pour le club catalan ne doit rien au hasard, puisque le champion d’Espagne en titre cherche un avant-centre pour préparer la succession de Robert Lewandowski, dont le contrat expire en juin 2026. Reste que pour le club blaugrana, boucler un tel transfert n’a rien de facile. Confronté à des limites économiques connues de tous, Joan Laporta ne peut pas se permettre de payer les 75 millions d’euros de la clause libératoire de Viktor Gyökeres sans avoir vendu auparavant. S’il veut le Barça et rien d’autre, l’homme aux 39 buts avec le Sporting cette saison va donc devoir s’armer de patience. Ou changer d’avis en donnant sa préférence à des clubs plus riches. Manchester United ou encore Arsenal ont par exemple été cités de manière régulières comme de sérieux prétendants à l’international suédois (26 sélections).