Une première recrue va signer, le Barça répond au Real

Pendant que le Real Madrid fait défiler les recrues, le FC Barcelone ne reste pas les bras croisés. Malgré ses difficultés avec le fair-play financier de la Liga, le club catalan devrait vite enregistrer l’arrivée d’un premier renfort, à savoir le gardien espagnol Joan Garcia.

Privé de titre majeur cette saison, le Real Madrid se fâche. Les Merengue espèrent se consoler avec le Mondial des clubs. Alors avant le début de la compétition aux Etats-Unis, la Maison Blanche a déjà conclu les arrivées de Trent Alexander-Arnold et de Dean Huijsen, en attendant la probable venue du latéral gauche Alvaro Carreras. Ça commence fort du côté madrilène. Mais que les supporters du rival se rassurent, le FC Barcelone ne reste pas les bras croisés.

🚨🔵🔴 The agreement between Barça and Joan García on long term deal is now very advanced, almost done.



Negotiations underway with Spanish GK with club confident to get his green light in the upcoming days.



Barça want to get it done asap and anticipate Premier League clubs. pic.twitter.com/xYIGPLyOHp