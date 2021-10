Une info en or sur Griezmann, Luis Suarez le jure sur la tête de ses enfants

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone et a signé son grand retour à l’Atlético de Madrid.

Un mois après son come-back chez les Colchoneros, le bilan de l’international français est mitigé. Et pour cause, Antoine Griezmann a peiné lors de ses premiers matchs mais le déclic a peut-être été trouvé cette semaine avec un but crucial en Ligue des Champions face à l’AC Milan. A long terme, il est clair que Griezmann va faire un bien fou à cette équipe de l’Atlético de Madrid, dont l’entraîneur Diego Simeone connaît le Français par cœur. Dans une interview accordée au quotidien Sport, l’attaquant madrilène Luis Suarez s’est également enchanté pour le retour de Griezmann à l’Atlético de Madrid. Le buteur uruguayen raconte même qu’il savait au fond de lui que le champion du monde 2018 allait signer son grand retour chez les Colchoneros avant même que sa signature soit officielle.

Luis Suarez en mode visionnaire

« Je n'ai pas été surpris (du retour de Griezmann). Je l'ai même prédit. Trois ou quatre jours avant la signature, j'étais avec Rodrigo de Paul et Angelito Correa. Avec l'intuition de l'attaquant, je leur ai dit : "Pour moi, Griezmann arrive, souvenez-vous de ça". Lors de la signature, Rodrigo m'a reproché de garder des informations que je savais, mais non ! Je jure sur la tête de mes enfants que je n'en avais aucune idée. C'était juste une intuition. Antoine est ravi. Au début, il a eu du mal, mais le but contre Milan l'a libéré. C'est une personne très aimée dans les vestiaires et il commence à prendre confiance en lui. Il a des qualités à revendre » a déclaré Luis Suarez, qui a eu un très bon pressentiment puisque Griezmann a effectivement signé à l’Atlético de Madrid, où il est prêté avec option d’achat par le FC Barcelone, club au sein duquel il a passé deux saisons sans parvenir à s’imposer.