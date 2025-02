Endrick à l'OM, le Real relance le dossier

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’Olympique de Marseille a tenté d’obtenir le prêt du Brésilien Endrick. Le Real Madrid s’est opposé au départ de son attaquant. Mais la situation pourrait bien évoluer si la frustration du jeune talent grandit d’ici l’été prochain.

Ce mercato a encore confirmé les ambitions de l’Olympique de Marseille. Après les signatures de Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot l’été dernier, le club phocéen a obtenu celle du milieu algérien Ismaël Bennacer. Et ce n’était pas le seul gros coup tenté cet hiver. L’ancien Rennais Amine Gouiri n’était manifestement pas la priorité en attaque. Pour compenser le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, le président Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia ont rêvé d’Endrick (18 ans).

Endrick à l’OM, la dernière folie de Benatia ! https://t.co/KbWwdp1fnm — Foot01.com (@Foot01_com) February 5, 2025

L’actuel deuxième de Ligue 1 a essayé de conclure un prêt avec le Real Madrid, sans succès puisque la Maison Blanche s’est opposée au départ de son attaquant. Les Merengue considèrent que le Brésilien peut encore jouer un rôle important d’ici la fin de la saison. Difficile de dire si l’Olympique de Marseille sera de nouveau en quête d’un avant-centre l’été prochain. En tout cas, la situation d’Endrick pourrait bien évoluer dans les mois à venir. En effet, le média Fichajes indique que le Real Madrid envisage de prêter Endrick la saison prochaine si son temps de jeu n’évolue pas.

Endrick prêté la saison prochaine ?

Le champion d’Espagne en titre souhaite éviter de freiner la progression de son jeune talent. Cette saison, Endrick vit dans l’ombre des stars Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo. L’entraîneur Carlo Ancelotti ne lui accorde que des miettes, à l’image du match de Coupe du Roi face à Leganés (victoire 2-3) mercredi, seulement le troisième match débuté par l’international auriverde toutes compétitions confondues. L’Olympique de Marseille pourrait donc suivre sa deuxième partie de saison, tout comme les nombreux courtisans annoncés (Sporting Portugal, Arsenal, Juventus Turin, West Ham…).