Un attaquant au Real, Mbappé ne l’avait pas vu venir

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A la demande de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, le Real Madrid va tenter de recruter un nouvel attaquant. Les Madrilènes apprécient l’avant-centre d’Osasuna Ante Budimir dont le profil particulier manque dans l’effectif merengue.

Le Real Madrid est loin d’avoir terminé ses emplettes. Déçu de sa saison sans trophée majeur, le vice-champion d’Espagne a fait du Mondial des clubs (du 14 juin au 13 juillet) son nouvel objectif. C’est pourquoi la direction fait son maximum pour attirer les recrues souhaitées avant le début de la compétition aux Etats-Unis. Pour le moment, le club dirigé par Florentino Pérez s’active pour renforcer le secteur défensif affaibli par des blessures. Après les signatures du latéral droit Trent Alexander-Arnold et du défenseur central Dean Huijsen, le latéral gauche de Benfica Alvaro Carreras devrait suivre dans les jours ou semaines à venir.

Une nouvelle doublure pour Mbappé

Quant à la suite, le Real Madrid pourrait bien nous surprendre en attaque. Compte tenu de son effectif, la Maison Blanche n’a pas forcément besoin de renforts devant. Mais Xabi Alonso a identifié un manque dans son groupe. Le successeur de Carlo Ancelotti a en effet demandé l’arrivée d’un avant-centre expérimenté, solide sur le plan physique et prêt à jouer les doublures. Autant dire que le profil décrit n’est pas simple à trouver. Mais les Madrilènes ont apparemment trouvé la perle rare.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ante Budimir (@budimir__ante)

Selon le quotidien As, le Real Madrid a coché le nom d’Ante Budimir. Cette saison, l’attaquant d’Osasuna a inscrit 24 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques impressionnantes pour l’international croate (30 sélections) âgé de 33 ans, et dont la clause libératoire initialement fixée à 20 millions d’euros descend à 8 millions d’euros pendant une partie de l’été. Une belle affaire à saisir pour les Merengue qui s’offriraient un renfort à la Joselu, leur ancien joker qui s’était montré décisif pendant l’exercice 2023-2024.