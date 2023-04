Tchouameni et Camavinga, le Real a un énorme problème

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid peut profiter depuis quelques mois maintenant d'un milieu de terrain de qualité, avec ses deux recrues françaises, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Deux joueurs en concurrence !

Le Real Madrid a été plutôt discret sur le marché des transferts ces dernières années. Mais parmi les chantiers prioritaires du club merengue, il y avait le milieu de terrain. Toni Kroos, Luka Modric et avant Casemiro avaient besoin de concurrence. Les champions d'Europe ont jeté leur dévolu sur deux joueurs français : Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Le premier cité est arrivé avant l'autre et aura eu besoin de quelques mois pour gagner sa place. Concernant l'ancien de Monaco, il a débarqué l'été dernier pour près de 100 millions d'euros. Et il était presque naturel de le voir démarrer comme titulaire. Pourtant, tout ne se passe pas encore comme prévu pour le milieu de terrain français. Victime de blessures et de la concurrence, son temps de jeu est compté. Et si Casemiro a été vendu pour faire de la place, c'est désormais... Eduardo Camavinga qui est passé devant.

Tchouameni, un départ en vue ?

Selon les informations d'El Nacional, il existe désormais un flou concernant l'avenir de Tchouameni au Real Madrid. Car si le joueur veut se battre pour sa place, le club merengue ne serait pas contre l'idée de s'en séparer. Surtout que le Real Madrid sait que les prétendants sont nombreux. Cependant, la direction merengue voudrait récupérer l'investissement réalisé il y a quelques mois. Le PSG, Liverpool, Manchester United, Chelsea ou encore Arsenal ne sont pas insensibles à la situation du joueur de 23 ans. La fin de saison du Real Madrid, avec notamment la Ligue des champions dans le viseur, pourrait changer un peu plus les choses concernant Tchouameni, dans un sens comme dans l'autre. Mais un départ seulement un an après son arrivée dans la capitale espagnole serait un échec cuisant, surtout s'il est précipité par Camavinga, qui pourrait bien lui prendre sa place également en équipe de France.