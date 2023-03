Esp : Eden Hazard humilié au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Arrivé au Real Madrid en 2019 pour 115 millions d'euros, Eden Hazard est probablement le plus gros flop de l'histoire du club madrilène. Alors qu'il ne joue presque jamais avec le Real Madrid, la descente aux enfers se poursuit pour le Belge.

Qu'il semble loin le temps où Eden Hazard était considéré comme le meilleur joueur de Premier League et l'un des meilleurs au monde. Depuis son transfert au Real Madrid, des blessures et une condition physique qui s'est dégradée, l'ancien joyau de Chelsea n'est plus que l'ombre de lui-même en Espagne. Cette saison, le joueur de 32 ans n'a disputé que 3 petites rencontres en Liga, pour seulement 296 minutes disputées, toutes compétitions confondues. Un total très faible pour le joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid ainsi que le joueur le mieux payé du championnat espagnol. Récemment en retrait avec la Belgique depuis son annonce de retraite internationale, Hazard reste désormais à Madrid lors des trêves internationales. Selon les informations de Revelo, l'ancien joueur du LOSC a été humilié lors d'un entraînement.

Humilié par les jeunes du Real Madrid, Hazard ne bronche pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eden Hazard (@hazardeden_10)

Le média espagnol affirme que mercredi 29 mars, Hazard était présent à l'entraînement collectif pour une confrontation face aux jeunes du Real Madrid. Le Belge aurait eu du mal à tenir physiquement la session de deux fois 30 minutes. Tout l'inverse de Karim Benzema, auteur de deux buts durant ce match contre la Castilla, l'équipe réserve. La performance de l'ailier belge ne va probablement pas convaincre Carlo Ancelotti de lui offrir plus de temps de jeu pour la fin de la saison. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard est évidemment invité à quitter le club mais vu son salaire, il se pourrait que l'ancien Lillois accepte de rester une année supplémentaire sur le banc afin de toucher ses 26 millions d'euros par an.