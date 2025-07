« ‍***** ta mère ‍», Adil Rami insulte Lamine Yamal

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Phénomène du football mondial et placé sur un piédestal par le FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans), ne se fait pas que des amis. Le prodige espagnol s'est attiré la foudre d'Adil Rami qui n'y est pas allé de main morte pour le dénigrer.

De toute évidence, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si c'est déjà le cas à l'échelle sociale d'un être humain banal, ça l'est encore plus pour une personne mondialement connue. Lamine Yamal ne fait clairement pas exception. Le prodige du FC Barcelone a récemment signé un juteux contrat avec son club formateur et a récupéré le numéro 10 laissé vacant par Ansu Fati. Aussi, et surtout, il est au coeur de débats toujours plus clivants sur l'identité du prochain Ballon d'Or, ainsi que sur sa vie privée de plus en plus décortiquée. De quoi provoquer la colère d'Adil Rami, qui, bien qu'il reconnaisse son talent indéniable, n'en peut déjà plus de la personne qu'il est.

Adil Rami détruit Lamine Yamal

🚨 « 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧, 𝗡*𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗔 𝗠𝗘̀𝗥𝗘. 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧, 𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗨𝗫 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗠𝗘 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗜𝗥 (YAMAL) » 😱🤬



Adil Rami 🇫🇷 DÉZINGUE Lamine Yamal 🇪🇸.



« La manière dont il a serré la main à Ronaldo, ça m’a aussi énervé. 😤 »



pic.twitter.com/PmVtoFnwxc — BeFootball (@_BeFootball) July 23, 2025

« Ça fait deux mois, humainement parlant, je ne peux plus me le voir. Je m'en bats les couilles. Les fans du FC Barcelone, de Lamine Yamal, s'ils ne sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Footballistiquement parlant, rien à dire, un crack. Il prendra des Ballon d'Or et des Coupe d'Europe. Mais humainement parlant, ni*** ta mère. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. D'avoir fait des vidéos derrière pour parler sur lui, ça m'a énervé. Son délire de short baissé... L'histoire des shorts baissés, ça vient des pressions aux USA et au Mexique. C'était celui qui voulait se faire *******. Il y a des choses qui m'interpellent. Ça parle déjà de ses soirées... attends un peu la pu**** de ta race. Il prend le numéro 10, tu mets des gros trucs bling-bling, avec des gros diamants. Il se prend pour un américain, ça casse les couilles », a lâché avec virulence le champion du monde 2018 lors d'un live Twitch.

Des propos qui ne sont pas très glorieux de la part du champion du monde 2018, dont on apprécie le franc-parler, mais pas obligatoirement ce genre de langage ordurier et qui peut tomber dans les oreilles d'enfants.