Lamine Yamal prolonge et rapporte 10 ME au Barça

Par Quentin Mallet

En marge de la signature de son nouveau juteux contrat, Lamine Yamal en a profité pour récupérer le numéro 10 sur son maillot. Un état de fait qui a permis au FC Barcelone de très largement renflouer les caisses.

Le 13 juillet 2025, Lamine Yamal passait le cap de la majorité et fêtait ses 18 ans. Trois jours plus tard, il était attendu au siège du FC Barcelone pour signer officiellement son nouveau contrat, lequel le lie désormais jusqu'en juin 2031 à son club formateur. Cette signature a eu plusieurs conséquences, avec en tête de liste le changement de numéro sur son maillot. Du numéro 19 qu'il arborait jusqu'à maintenant, le prodige espagnol portera désormais le 10. Un héritage lourd à revêtir quand on sait qu'un certain Lionel Messi l'a eu sur ses épaules entre 2008 et 2021. Pour les finances du Barça, la décision d'attribuer ce numéro sur le dos de Lamine Yamal a en tout cas permis de renflouer les caisses.

Lamine Yamal renfloue les caisses du Barça

Joan Laporta peut se frotter les mains. Comme l'indique AS, le maillot de Lamine Yamal numéro 10 est devenu le produit le plus vendu en une seule journée de toute l'histoire des boutiques officielles du FC Barcelone. Certains points de vente ont été au bord de la rupture de stock dès le premier jour de sa mise en vente. Le site Culemania explique d'ailleurs de son côté que le club catalan a vendu environ 70 000 tuniques dans 170 pays différents. Étant donné les prix du maillot (115 euros taille enfant, 135 euros taille adulte, 185 euros version plus exclusive), le Barça jouit d'un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros. Une somme ahurissante qui traduit sans difficulté la Yamal mania.