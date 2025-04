Rothen cartonne Mbappé ‍: « ‍Son attitude est terrible ‍»

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n'a pas fait de remontada, et Kylian Mbappé n'a fait aucun miracle. Jérome Rothen ne lui trouve aucune excuse.

En Espagne, les critiques à l’encontre de Kylian Mbappé ne sont pas aussi lapidaires que prévues. Par le passé, chaque échec du Real Madrid provoquait une chasse aux sorcières assez impitoyable, et même les plus grandes stars du club ont été poussées dans leurs retranchements. Mais pour le moment, le constat d’échec de cette équipe est général, et c’est plus Florentino Pérez qui est pointé du doigt pour avoir mis sur pied une formation déséquilibrée, où l’addition brute de talents ne permet pas forcément d’être plus fort.

Mbappé et Vinicius, ça ne fonctionne pas

Dans ce marasme, Kylian Mbappé se fait surtout taper dessus en France. Après Carine Galli, c’est Jérome Rothen qui a sorti une énorme salve sur l’attaquant français du Real Madrid, coupable selon lui de ne pas être au niveau, mais aussi d’avoir une attitude indigne d’un joueur désireux de gagner la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. L’ancienne patte gauche de l’AS Monaco et du PSG notamment, prend ainsi un exemple très concret du match de mercredi soir.

⚽ @ViniJr ya es el brasileño que más goles ha marcado en el Real Madrid. pic.twitter.com/Zzhlx7zHMK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 16, 2025

« Mbappé doit mieux jouer, mieux s’entendre avec ses partenaires, et on parle d’un quart de finale de la Ligue des Champions. Il a été inexistant au match aller, comme ses partenaires. Là, tu dois faire une « remontada » et tu dois être nickel à tous les niveaux. Techniquement, physiquement et mentalement. En première mi-temps, Vinicius ne sert pas Mbappé sur un ballon, et il ne le fait pas. Vinicius fait une frappe à deux à l’heure dans les bras du gardien. Et l’attitude de Mbappé alors que ça fait 30 minutes de jeu, il regarde ses chaussures et baisse les bras. Et son attitude est terrible, car ça ne va pas avec ce qu’il a dit il y a une semaine. Si tu soutiens Vinicius, tu n’as pas ce comportement là. Derrière, c’est le néant et en plus il sort sur blessure », a attaqué Jérome Rothen sur les ondes de RMC. Pas de pitié donc pour Kylian Mbappé en France, lui qui a plaqué le PSG pour vivre son rêve et enfin gagner la Ligue des Champions, mais qui va encore devoir attendre au moins une année.