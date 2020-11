Real : Zidane c’est Dieu à Madrid, Unai Emery s’incline

Dans : Liga.

Vainqueur de trois Ligues des Champions avec le Real Madrid, Zinedine Zidane est l’entraineur de la stabilité au sein de la Maison Blanche.

Bien évidement, dans un club avec de telles ambitions, il a forcément été fragilisé par les deux échecs consécutifs en Ligue des Champions ces dernières saisons. Mais contrairement à certains de ses prédécesseurs, cela ne part pas en vrille dans le vestiaire, et la presse madrilène très affable n’a pas grand chose à se mettre sous la dent, surtout depuis le départ de Gareth Bale. Même quand le danger est là, « ZZ » parvient à redresser la barre en toute sérénité, comme ce fut le cas avec la victoire à Barcelone dans le Clasico. A l’heure de défier le Real Madrid avec son équipe de Villarreal, Unai Emery a dévoilé tout le bien qu’il pensait de Zidane, qu’il ne voit pas ailleurs qu’au Real Madrid.

« Je crois qu’il y a des entraîneurs pour certaines équipes. Zidane est clairement l’entraîneur fait pour le Real Madrid. Tout le monde a confiance en lui, il a le respect. Dans le meilleur comme le pire, et bien qu’on puisse remettre en question certaines décisions, on ne peut pas oublier tout ce qu’il représente pour le club. On disait qu’il lui manquait une Liga à Zidane et il l’a gagné l’année dernière, après avoir remporté trois Ligue des Champions », a souligné l’ancien entraîneur du PSG en conférence de presse. Un bel hommage pour l’ancien numéro 10 des Bleus, qui garde le soutien des joueurs, des dirigeants et des socios peu importe les résultats, ce qui assez rare pour être souligné à la Casa Blanca.