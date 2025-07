Real ‍: Xabi Alonso vire l'ingérable Vinicius

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le cas Vinicius Junior devient de plus en plus épineux au Real Madrid. L’ailier brésilien refuse pour l’instant de prolonger, et Xabi Alonso ne serait plus si opposé à son départ lors de ce mercato.

Vinicius Junior a-t-il disputé contre le Paris Saint-Germain lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs son dernier match sous les couleurs du Real Madrid ? Arrivé dans la capitale espagnole en 2018, l’ailier brésilien a tout gagné chez les Merengue, où il a été à son apogée en 2023-2024 en frôlant le Ballon d’Or. Mais depuis l’arrivée au club de Kylian Mbappé, la relation est électrique entre le Real Madrid et sa star auriverde. Sous contrat jusqu’en 2027, Vinicius refuse de prolonger pour un salaire inférieur à celui de l’ex-star du PSG. Le torchon brûle entre les deux parties et les récentes informations du site Don Balon ne vont rien arranger.

Le média espagnol affirme que Xabi Alonso a été échaudé par les performances et l’attitude de son numéro 7 durant la Coupe du monde des clubs. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’a pas du tout apprécié ce qu’il a vu de la part de Vinicius, lequel a livré des performances jugées « médiocres » en plus d’ignorer totalement les consignes de Xabi Alonso sur le pressing et les tâches défensives. Vinicius ne s'est pas contenté de décevoir son entraîneur puisque ce dernier commence à se mettre à dos une partie du vestiaire merengue selon le média.

Xabi Alonso très agacé par Vinicius

Plus que jamais, un départ est par conséquent à l’ordre du jour d’autant que Xabi Alonso ne s’y opposera pas, après ce qu’il a constaté avec désolation aux Etats-Unis en ce mois de juillet. Florentino Pérez était jusqu’à présent l’un des derniers défenseurs de Vinicius dans la Casa Blanca. Mais au vu de la tournure que prennent les négociations pour la prolongation de contrat, le président du Real Madrid pourrait lui aussi se montrer ouvert à un transfert du Brésilien cet été. Reste que pour vendre « Vini », le Real Madrid réclamera une somme colossale, sans doute supérieure à 150 millions d’euros. Les clubs qui peuvent signer un tel chèque sont rares dans le monde et il ne serait donc pas étonnant de revoir fleurir rapidement les rumeurs saoudiennes dans les jours à venir.