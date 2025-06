Endrick gravement menacé par le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a démarré une nouvelle ère sous les ordres de Xabi Alonso. L'entraineur espagnol a déjà pris quelques décisions fortes pour l'avenir du club merengue.

Le Real Madrid aura l'ambition de tout gagner la saison prochaine sous la houlette de Xabi Alonso. L'ancien entraineur du Bayer Leverkusen veut se donner les moyens de réussir son avenir dans la capitale espagnole. Alonso sait que pour y parvenir, il va devoir prendre des décisions fortes. Il lui faudra notamment décider quel joueur sera le grand leader du Real Madrid entre Vinicius Jr, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Il devra également trancher concernant l'avenir de certains joueurs qui comptent leur temps de jeu. Et Endrick est concerné.

Endrick et le Real, c'est bientôt terminé ?

Le jeune Brésilien ne rentre pas vraiment dans les plans de Xabi Alonso. Un terrible désaveu pour le prodige auriverde, promis à un grand avenir mais qui peine à s'imposer en Europe. Selon les informations de Don Balon, le natif de Taguatinga vient d'être poussé vers la sortie par son entraineur. Ce dernier lui a signifié que s'il ne partait pas cet été, alors il ne jouerait tout simplement pas de la saison. L'idée du technicien espagnol est de voir Endrick être prêté dans un club afin qu'il enchaine les minutes et puisse revenir au Real Madrid avec un autre statut et une confiance retrouvée. Aussi, Alonso espère que le Brésilien de 18 ans changera d'attitude. Reste à savoir qui flairera le bon coup pour récupérer Endrick au moins une saison. Le rêve du joueur est de s'imposer sur le Vieux Continent. Son nom revient depuis quelques semaines en Premier League. En tout cas, son avenir proche n'est plus au Real Madrid et ses agents sont désormais au courant. A eux de lui trouver la meilleure porte de sortie possible.