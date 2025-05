Le PSG drague Endrick dans le dos du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Face au manque de temps de jeu d'Endrick pour sa première saison au Real Madrid, plusieurs cadors européens tentent de le convaincre de les rejoindre l'été prochain. Parmi eux, le Paris Saint-Germain, lequel lui propose un contrat très lucratif.

En s'engageant au Real Madrid en tant que plus grand espoir du football brésilien du moment, Endrick ne s'attendait probablement pas à jouer aussi peu. L'arrivée simultanée de Kylian Mbappé a malencontreusement freiné sa progression. Et pour couronner le tout, Carlo Ancelotti ne lui a pas assez fait confiance tout au long de la saison. Pire, il l'a même taclé en pleine conférence de presse, affirmant qu'il se croyait dans une pièce de théâtre à cause de ses frappes pas assez précises. Forcément, ce manque de temps de jeu a de quoi frustrer le jeune joueur de 18 ans. Plusieurs cadors européens essayent tant bien que mal de le sortir de là, comme le Paris Saint-Germain, mais le dossier est compliqué.

Le PSG tente le coup Endrick

Pour convaincre Endrick de venir l'été prochain, le Paris Saint-Germain tente le tout pour le tout, indique Ok Diario. La direction parisienne a en effet contacté l'entourage du joueur pour connaître ses ambitions avec le Real Madrid une fois la saison terminée. Lorsqu'il évoluait à Palmeiras, le PSG faisait justement partie de cette longue liste de clubs qui ont essayé de recruter Endrick. La direction parisienne lui propose même de doubler son salaire actuel. Au-delà de la volonté incertaine du joueur de quitter le club de la Maison Blanche à l'issue de la saison, c'est surtout la direction des Merengue qui est difficile à manœuvrer.

Le média espagnol ajoute en effet que le Real Madrid n'a aucune intention d'écouter les offres à propos d'Endrick, sauf si ce dernier demande à partir. Pour rappel, le club de Florentino Pérez avait dépensé 60 millions d'euros pour s'adjuger ses services. En clair, si le PSG le veut, il va devoir mettre les bouchées doubles, voire triples.