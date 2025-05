Real ‍: Xabi Alonso dit non à une star des Bleus

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, le Real Madrid va bientôt enregistrer l’arrivée d’un troisième renfort pour son secteur défensif. La Maison Blanche était annoncée sur la piste du Français Théo Hernandez. Mais le club madrilène, probablement orienté par son futur entraîneur Xabi Alonso, privilégie un autre latéral gauche.

Cette saison sans trophée majeur a apparemment vexé le Real Madrid. Sans même attendre l’ouverture du marché des transferts, les Merengue ont déjà officialisé deux gros coups. Le latéral droit Trent Alexander-Arnold va débarquer libre en provenance de Liverpool, tandis que le défenseur central de Bournemouth Dean Huijsen fait l’objet d’un transfert à 58 millions d’euros. Et ce n’est peut-être qu’un début. Sur sa lancée, la Maison Blanche va enchaîner avec une troisième recrue pour son arrière-garde.

Théo Hernandez ne reviendra pas

Le Real Madrid, mécontent du rendement de Ferland Mendy et de Fran Garcia, s’apprête à accueillir un nouveau latéral gauche. La piste menant à Théo Hernandez a souvent été évoquée ces derniers mois. Alors que son contrat au Milan AC expire l’année prochaine, le Français n’a toujours pas prolongé et représente une belle opportunité à saisir. Mais l’ancien joueur du Real Madrid ne fera pas son retour cet été. Sauf rebondissement, le club dirigé par Florentino Pérez va privilégier Alvaro Carreras. On peut penser que le futur entraîneur Xabi Alonso a eu son mot à dire sur le choix de son latéral gauche. D’autant que le transfert du joueur de Benfica va coûter cher.

Selon le journaliste Nicolo Schira, l’Espagnol de 22 ans se rapproche du Real Madrid dans le cadre d’une opération à 50 millions d’euros. Un investissement important, surtout lorsque l’on s’ait qu’Alvaro Carreras avait fréquenté le centre de formation des Merengue, avant de poursuivre sa progression du côté de Manchester United. Barré chez les Red Devils, le latéral gauche avait ensuite été transféré pour 6 millions d’euros à Benfica l’été dernier. Les Lisboètes vont donc réaliser une très belle affaire, contrairement au Real Madrid.