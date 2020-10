Real : Vinicius Jr viré, Karim Benzema mis hors de cause

Dans : Liga.

La polémique entre Karim Benzema et Vinicius Junior est terminée au Real Madrid, et même Zinedine Zidane s’en est félicité, le technicien français glissant au passage qu’il était important de voir tout le monde tirer dans le même sens dans des moments difficiles.

Un petit rappel histoire de faire comprendre qu’il fallait faire avec l’effectif actuel, même si KB9 semble s’agacer du faible rendement des autres attaquants. Cela pourrait changer dans les mois à venir, puisque le Real Madrid rêve toujours de faire venir des superstars devant, afin de redonner un peu de prestige au club qu’on appelait des Galactiques. Toutefois, financièrement, attirer Kylian Mbappé ou Erling Haaland pourrait être très compliqué pour la Maison Blanche, car les demandes dépasseront certainement les 100 ME, voire 150 ME pour le Français.

Selon AS, une solution plus rapide et moins coûteuse pourrait ainsi être travaillée. Il s’agirait de faire venir Paulo Dybala, qui ne parvient pas à faire l’unanimité à la Juventus Turin, et pourrait tenter un nouveau challenge. L’Argentin voit son contrat se terminer en 2022, et il possède un profil qui intéresse visiblement Zinedine Zidane. Si la Vieille Dame comptait récupérer 100 ME en le cédant, après l’avoir acheté de Palerme pour 32 ME en 2015, son prix a baissé depuis, et passerait sous les 50 ME si jamais le Real cédait Vinicius Junior dans l’opération. Zidane ne retiendra pas le Brésilien qu’il ne juge pas assez mur, et dont les progrès ont été stoppés nets après sa blessure en mars 201. Il pourrait ainsi s’en servir de monnaie d'échange pour récupérer un Dybala qui, à 26 ans, possède une expérience et un talent à même d’apporter au Real Madrid.