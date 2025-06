Real ‍: Vinicius dévoile son rêve, être au-dessus de Mbappé

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

En fin de contrat en 2027, Vinicius crée déjà du remue-ménage du côté du Real Madrid. Le joueur brésilien et le club ne sont toujours pas tombés d’accord sur une prolongation. La question du salaire revient sur la table.

Courtisé un temps par l’Arabie Saoudite, Vinicius et le Real Madrid ont entamé les négociations pour une prolongation de contrat. Mais cette dernière semble bloquer. Le Real Madrid veut relancer un cycle vertueux cette saison. Le club de la capitale espagnole a donc nommé Xabi Alonso à la tête de l’effectif. L’Espagnol va devoir trouver une formule pour inclure au mieux dans son onze de départ, Vinicius et Mbappé. Le Brésilien veut en interne avoir un meilleur salaire que l’international français selon la presse espagnole.

Vinicius veut un meilleur salaire que Mbappé

Selon le quotidien Don Balon, l’international brésilien (41 sélections, sept buts) ne comprend pas pourquoi Mbappé aurait un meilleur salaire que lui. Le Real tente de calmer le jeu pour éviter l’escalade et le départ de l’ailier brésilien. Le natif de São Gonçalo au Brésil souhaite être rémunéré un million d’euros de plus que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Toujours selon Don Balon, Vinicius estime que ses performances méritent un meilleur salaire qu’actuellement. Buteur dans la nuit lors de la Coupe du monde des Clubs face à Salzbourg (3-0), Vinicius divise la presse espagnole. Certains sont convaincus par les prestations du Brésilien, d’autres en attendent plus. « Mon contrat se termine en 2027, mais j’espère rester ici encore de nombreuses années. C’est le club de ma vie, » a-t-il déclaré après la rencontre face au club autrichien. Xabi Alonso aura encore du travail pour réussir à faire coexister, Mbappé et Vinicius pour permettre au Real de retrouver les sommets en Europe.