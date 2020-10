Real : Vinicius boycotté, Benzema s’en fiche et assume

Dans : Liga.

Grillé par les caméras, Karim Benzema a ouvertement critiqué son coéquipier Vinicius Junior auprès de Ferland Mendy. Mais l’attaquant du Real Madrid n’a pas l’air de regretter, au contraire.

Voilà pourquoi les joueurs, notamment en Liga, ont pris l’habitude de mettre la main devant la bouche en parlant. Car à l'image des chaînes de télé espagnoles, de nombreux médias laissent traîner leurs micros et caméras pour rester à l’affût de la moindre phrase maladroite. Dernier exemple mardi soir lorsque Karim Benzema, à la mi-temps du match de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach, s’adressait à son compatriote français Ferland Mendy. « Il fait n'importe quoi. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère... Il joue contre nous », lâchait l’attaquant madrilène, sans doute en référence à l’ailier Vinicius Junior, auteur d’une performance médiocre.

De quoi créer une polémique en Espagne, d’où la réaction de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. On pouvait s’attendre à un démenti, à une explication ou tout simplement à des excuses de sa part. Mais c’est mal connaître celui que l’on surnomme « KB9 ». « Et pendant ce temps-là, les chiens aboient, Nueve (neuf, en espagnol) passe », a commenté l’avant-centre du Real Madrid sur Instagram, comme pour assumer ses propos et indiquer qu’il se moque totalement du scandale provoqué. Il faut dire que Benzema n’a pas vraiment caché son agacement, lui qui n’a délivré aucune passe à l’ailier brésilien en deuxième période ! Preuve que l’appel au boycott était réel…