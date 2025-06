Real ‍: Tchouaméni viré, Xabi Alonso fait encore une victime

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Pas fan d’Eduardo Camavinga ni de Ferland Mendy, Xabi Alonso pourrait faire partir un troisième Français du Real Madrid cet été. L’entraîneur espagnol ne retiendra pas Aurélien Tchouaméni au mercato.

Mercato rime rarement avec grand ménage au Real Madrid, mais la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur à la place de Carlo Ancelotti a logiquement changé la donne. L’ancien milieu de terrain de la Casa Blanca souhaite un effectif à son image et adapté à sa philosophie de jeu, ce qui implique de multiples changements. Plusieurs recrues ont déjà été bouclées ou sont en phase de l’être et dans le sens inverse, les départs risquent d’être plus nombreux que d’habitude. Au rayon français, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga ont déjà été cités comme de potentiels candidats à un départ.

Plus surprenant, le constat est également valable pour Aurélien Tchouaméni. Malgré un statut de titulaire au Real depuis plusieurs saisons, l’ancien Monégasque est fragilisé par la nomination de Xabi Alonso selon le site Fichajes, qui révèle que l’international tricolore n’entre pas vraiment dans les plans du nouveau coach du Real Madrid, à l’instar d’ailleurs de Fran Garcia et de David Alaba, qui sont eux aussi régulièrement cités comme des joueurs sur lesquels Xabi Alonso ne veut pas s’appuyer. Au milieu de terrain, il semblerait que le coach espagnol privilégie des profils de joueurs plus techniques, raison pour laquelle Aurélien Tchouaméni pourrait être invité à faire ses cartons.

Xabi Alonso pas fan de Tchouaméni ?

A ce poste, la priorité absolue de Xabi Alonso n’est autre que Martin Zubimendi, titulaire avec l’Espagne lors du Final Four de la Ligue des Nations. Mais pour attirer la sentinelle de la Real Sociedad, le club merengue va devoir terrasser une féroce concurrence, principalement incarnée par Arsenal. Reste maintenant à voir, en ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, si les offres arriveront en masse sur le bureau de Florentino Pérez dans les semaines à venir, ou si Xabi Alonso sera contraint de le conserver dans son effectif pour la saison 2025-2026.