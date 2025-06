Real ‍: Xabi Alonso sans pitié, Camavinga prend la porte

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Alors qu’il dirigera son premier entraînement le 9 juin prochain, Xabi Alonso a déjà une idée claire des joueurs qu’il souhaite faire partir. Eduardo Camavinga fait partie des indésirables de l’entraîneur espagnol.

A peine nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso est dans le grand bain. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen est à pied d’oeuvre pour bâtir l’effectif du club merengue pour la saison prochaine, en plus de préparer la Coupe du monde des clubs. A en croire les informations du site Don Balon, l’ancien joueur de la Casa Blanca a déjà une idée très précise des joueurs dont il souhaite se séparer lors du mercato à venir. Un Français pourrait ne pas y résister et il ne s’agit évidemment pas de Kylian Mbappé. Si l’avenir de Ferland Mendy pourrait vite s’écrire loin du Real Madrid, c’est Eduardo Camavinga qui est la première cible de Xabi Alonso.

Camavinga sur IG : « J’ai vraiment envie de revenir. » ✅💪 pic.twitter.com/ciH0pREMmq — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) May 31, 2025

A en croire les informations du média, le nouvel entraîneur du club merengue n’a pas du tout été convaincu par le niveau ni par l’attitude de l’ancien Rennais au cours de ses observations de la saison, et a ainsi demandé à sa direction de s’en séparer. Camavinga n’est pas le seul joueur ciblé par Xabi Alonso, qui a également fait savoir à Florentino Pérez qu’il ne comptait pas s’appuyer sur Fran Garcia, ni sur David Alaba. Trois joueurs capables d’évoluer au poste de latéral gauche, un secteur de jeu qui devait prochainement être renforcée par l’arrivée attendue d’Álvaro Carreras, latéral gauche de 22 ans évoluant au Benfica Lisbonne et qui a été définie comme la priorité absolue du Real Madrid à ce poste.

Xabi Alonso pas fan de Camavinga ?

En ce qui concerne Eduardo Camavinga, un départ est donc souhaité par le dauphin du FC Barcelone et il reste à voir quels seront les clubs intéressés par son profil. En Premier League, plusieurs équipes ont régulièrement manifesté leur intérêt ces dernières années. Le PSG a également été cité à de multiples reprises comme un club intéressé par Camavinga, même si on peut douter que cela soit encore d’actualité au vu de l’épaisseur prise par des joueurs comme Fabian Ruiz, Joao Neves ou Vitinha cette saison. Malgré une cote en baisse, Eduardo Camavinga ne sera pas totalement bradé par le Real Madrid, qui pourrait exiger entre 40 et 50 millions d’euros pour s’en séparer au mercato.