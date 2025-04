Real ‍: Suspendu ou blessé, Antonio Rüdiger a choisi

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid vit une fin de saison cauchemardesque. Le comportement de certains joueurs est en plus vivement critiqué. Antonio Rudiger est concerné.

Le Real Madrid a encore un faible espoir de remporter la Liga cette saison. Mais le Barça possède quatre longueurs d'avance sur les hommes de Carlo Ancelotti et semble lancé pour rafler le titre. Les Madrilènes sortent en plus d'une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face à Arsenal et d'une défaite en finale de Coupe du Roi contre Barcelone. Le comportement de certains joueurs du Real Madrid fait polémique. C'est le cas d'Antonio Rudiger, qui a pété un plomb contre les Catalans, jetant même un objet en direction de l'arbitre de la rencontre. L'Allemand devrait être lourdement sanctionné par la Fédération Espagnole de Football. En attendant, il ne rejouera de toute façon plus avec le Real Madrid cette saison.

Rudiger, la blessure qui arrange tout le monde ?

En effet, Antonio Rüdiger s’est fait opérer du genou gauche ce mardi. Dans un communiqué, le Real Madrid indique notamment sur le sujet : « Notre joueur Antonio Rüdiger a subi aujourd’hui avec succès une opération chirurgicale pour une déchirure partielle du ménisque externe de sa jambe gauche ». La presse espagnole rajoute que l'ancien de Chelsea ne rejouera plus de la saison et manquera la Coupe du monde des Clubs avec le Real Madrid ainsi que la demi-finale de la Ligue des Nations avec l'Allemagne. Voilà en tout cas une bien mauvaise nouvelle pour Madrid, déjà amputé de nombreux défenseurs. Mais cette absence longue durée permettra en revanche de calmer un peu la polémique au sujet de Rudiger. L'Allemand s'est rapidement excusé suite à son comportement mais le mal est fait et le Real Madrid a considérablement entaché son image ces dernières semaines.