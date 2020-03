Real : Pour la Juve ou les Bleus, Zidane peut être libre à tout moment

Dans : Liga.

Annoncé sur le départ, Zinédine Zidane intéresserait la Juventus Turin. Une rumeur à laquelle l’entraîneur du Real Madrid a dû répondre en conférence de presse.

Longtemps décrit comme le chouchou de Florentino Pérez, Zinédine Zidane n’est plus sur la même longueur d’onde que son président. Et comme si cela ne suffisait pas, l’entraîneur du Real Madrid ne fait plus l’unanimité auprès des cadres de son vestiaire. C’est pourquoi la presse espagnole, qui annonce un probable divorce dans les mois à venir, a interrogé le Français sur son avenir.

« Dans le football, l'assurance de savoir que tu vas rester n'existe pas, le plus important c'est le présent, a répondu le technicien. Bien sûr que je me sens soutenu par le club, ici tout le monde va dans le même sens. Mais je sais comment ça fonctionne. En ce moment, je suis l'entraîneur du Real Madrid, mais ça peut changer demain. » Lucide, Zidane sait que le Real n’a jamais été patient avec ses entraîneurs. L’ancien meneur de jeu pourrait se retrouver libre du jour au lendemain, un scénario qui ferait le bonheur de la Juventus Turin.

Le double démenti de Zidane

En effet, la Vieille Dame, dont le coach Maurizio Sarri est critiqué, serait prête à lui transmettre une offre. « La Juventus Turin ne m'a pas contacté, et la sélection française non plus, a pourtant démenti Zidane. Je suis ici et j'en suis heureux. Ils ne m'ont pas appelé et je ne sais rien à ce sujet. On raconte beaucoup de choses à l'extérieur. » Bien évidemment, en cas de contact avec un club ou une sélection, le champion du monde 1998 ne le révélerait pas en pleine conférence de presse…