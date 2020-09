Real : MU rêve de Gareth Bale, il déclare sa flamme à Tottenham

Dans : Liga.

Indésirable au Real Madrid, Gareth Bale peut trouver un nouveau club avant la fin du mercato. Son ancienne formation, Tottenham, souhaite réaliser ce joli coup.

Le Real ne veut plus de Bale, Bale veut quitter le Real. L’ailier du Real Madrid (sous contrat jusqu’en 2022) n’entre plus dans les petits papiers de son entraîneur Zinedine Zidane et a la possibilité de trouver une porte de sortie d’ici le 5 octobre, jour de clôture du mercato. Le club madrilène ne s’opposera pas à son départ, s’il récupère 20 ME dans la transaction, afin de se délester de son salaire mirobolant (15 ME annuel). Ce prix bradé pourrait faire saliver plusieurs clubs. Manchester United est intéressé par un éventuel transfert en cas d’échec dans le dossier Jadon Sancho. Mais les Red Devils ne sont pas la seule équipe de Premier League à rêver du joueur de 31 ans.

Selon Sky Sports et la BBC, Tottenham se porte également volontaire pour relancer le meilleur buteur de l’histoire de la sélection galloise (33 unités). Un homme que le club londonien connaît bien, puisque c’est chez les Spurs qu’il s’est révélé il y a dix ans par ses buts de folie, et sa qualité de débordement impressionnante. Les médias d’outre-Manche évoquent un possible prêt du Gallois dans son ancienne maison, histoire de permettre au Real Madrid de se séparer simplement de son salaire. Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale, s’est exprimé sur l’intérêt du club londonien. La porte est ouverte. « Gareth aime toujours les Spurs. C’est là qu’il veut être », a-t-il déclaré. A Tottenham, il pourrait retrouver son ancien entraîneur au Real, José Mourinho.