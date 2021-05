Real Madrid : Zidane va rester, un gros indice tombe

Dans : Liga.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane sera-t-il toujours sur le banc du Real Madrid la saison prochaine ?

Le doute est permis dans la mesure où Zinedine Zidane a été menacé à plusieurs reprises cette saison Finalement, le Real Madrid a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, ce qui a permis au technicien français de travailler dans la sérénité et de ne plus être sur la sellette en cette fin de saison. Fatigué par les rumeurs à son sujet, Zinedine Zidane envisage toutes les possibilités pour son avenir, y compris celle de partir à la Juventus Turin la saison prochaine. Cette hypothèse a notamment été évoquée par Fred Hermel sur RMC il y a quelques jours. Mais à en croire les informations du journal AS, il est finalement de plus en plus probable que Zinedine Zidane reparte pour une saison sur le banc du Real Madrid.

Ces dernières semaines, les noms de Massimiliano Allegri, Joächim Low ou encore Raul ont été évoqués pour prendre la succession de Zinedine Zidane la saison prochaine. A en croire le quotidien madrilène, aucun des trois entraîneurs n’a cependant été contacté par Florentino Pérez, ce qui confirme que Zinedine Zidane pourrait être maintenu à la tête de l’équipe madrilène. Reste maintenant à connaître les intentions de l’entraîneur français, qui pourrait exiger certaines garanties, notamment dans l’optique du mercato afin de rester une année supplémentaire. Le journal croit notamment savoir que Zinedine Zidane souhaite impérativement redynamiser son secteur offensif. Les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland sont bien sûr évoqués pour accompagner Karim Benzema. Il sera par ailleurs intéressant de connaître les intentions de « Zizou » au sujet d’Eden Hazard, massivement critiqué par les Socios du Real Madrid après l’élimination face à Chelsea. Au club depuis deux ans, le Belge a été plombé par les blessures et s’avère pour l’instant être un énorme flop…