Real Madrid : Vinicius réagit à la polémique Benzema

Le tacle de Karim Benzema se voulait discret, il a finalement fait la Une des journaux espagnols ces derniers jours.

A la pause, lors d’un échange en catimini avec Ferland Mendy, Karim Benzema avait oublié que des micros de Téléfoot trainaient dans les couloirs du stade de Mönchengladbach. Résultat, en français, l’attaquant du Real Madrid a découpé en rondelles son coéquipier Vinicius Junior, balançant tout simplement qu’il faisait n’importe quoi et qu’il ne fallait pas lui faire de passes. Une attaque prononcée alors que le Brésilien, juste à côté de deux Français, ne se doutait de rien. Le désormais fameux « il joue contre nous » fait mal pour celui qui est le 3e capitaine de l’équipe madrilène, et a souvent été désigné comme le joueur qui a pris sous son aile Vinicius Junior pour l’aider à progresser.

Selon AS, le Brésilien a bien évidemment pris connaissance de ces propos à son égard, et a été surpris et déçu par cette discussion. Non seulement par les propos, mais aussi la situation délicate où les deux Français ont parlé de lui alors qu’il était juste à côté d’eux. Depuis, les deux joueurs n’ont pas encore crevé l’abcès et évoqué cette pique très médiatisée forcément. Néanmoins, cela ne devrait pas se transformer en règlement de comptes, les proches de KB9 comme ceux de Vinicius ayant laissé transparaitre quelques messages dans la presse espagnole, comme quoi cela faisait aussi partie de l’énervement à chaud au coeur d’une rencontre qui se passait mal. Le Brésilien, qui idéalise Karim Benzema, ne devrait donc pas en prendre ombrage, et les deux hommes ainsi que Zinedine Zidane n’ont pas prévu d’évoquer ce petit incident ce jeudi, à l’occasion de leurs retrouvailles à Valdebebas, le centre d’entrainement du Real.