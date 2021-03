Real Madrid : Varane coûte cher, il s’en excuse

Dans : Liga.

Mis en grande difficulté par Elche ce samedi, le Real Madrid a renversé la vapeur en fin de match grâce à Karim Benzema.

Cette victoire 2-1, associée au match nul de l’Atlético Madrid dans le derby face à Getafe en soirée (0-0), permet à la Maison Blanche de continuer à croire au titre. Une très bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, qui peut compter sur un état d’esprit de guerrier de la part de ses joueurs, à l’image de l’égalisation en fin de match face à l’Atlético lors du récent choc de la capitale espagnole. Mais il ne sera pas toujours possible de rétablir des situations dangereuses, surtout que le Real a frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises contre Elche. Encore une fois, Raphaël Varane a été pointé du doigt pour sa performance loin d’être rassurante en défense. Outre quelques montées guère convaincantes, le Français a failli au marquage sur le but adverse. Pour celui qui a beaucoup perdu en efficacité et en confiance depuis le naufrage face à Manchester City au printemps dernier, cela commence à faire mauvais genre.

Toutefois, Zinedine Zidane continue de l’aligner à chaque fois qu’il le peut, et cette marque de confiance n’empêche pas l’ancien lensois d’être réaliste sur son niveau actuel. Selon le média local Defensa Central, Varane a pris la parole à la fin du match contre Elche pour s’excuser publiquement dans le vestiaire de sa prestation, et d’avoir coûté un but qui aurait pu ruiner les derniers espoirs de titre. La victoire aidant, le champion du monde 2018 a été rassuré par les joueurs du Real Madrid, qui lui ont fair savoir que l’important était de rester solidaire dans les épreuves, et ce que ce succès arraché permettait de le démontrer de la meilleure des façons. Il reste que, moins impérial que par le passé, Raphaël Varane voit son avenir se dessiner en pointillé au Real, et ses dirigeants l’ont bien compris en avançant leur pion pour faire signer David Alaba en provenance du Bayern Munich.