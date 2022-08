Real Madrid : Une recrue à 100 millions pour aider Benzema

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Ce n'est pas le cas de Carlo Ancelotti, mais le Real Madrid s'inquiète de son manque de choix en attaque derrière Karim Benzema.

La presse espagnole ne se remet pas de la « trahison » de Kylian Mbappé, qui n’a pas voulu signer au Real Madrid cet été, et a préféré prolonger au PSG alors que le tapis rouge lui était déroulé à la Maison Blanche. Le Real Madrid, lui, devrait s’en remettre, même si des interrogations perdurent sur le manque d’attaquants au sein du club. Karim Benzema fait tout, mais s’il venait à se blesser, ce serait alors un énorme vide derrière KB9. Pas de quoi perturber la placidité légendaire de Carlo Ancelotti. Si Florentino Pérez garde des pistes ouvertes pour un recrutement en pointe, comme Amine Gouiri de l’OGC Nice, un autre joueur formé à l’OL au passage, l’entraineur italien est persuadé qu’il a déjà la solution sous la main. Il s’agit d’Eden Hazard, qui n’a toujours pas réussi à convaincre depuis qu’il a été signé en 2019 pour 100 millions d’euros en provenance de Chelsea.

Les kilos en trop ont disparu

Le Diable Rouge a multiplié les blessures et les périodes de méforme, le rendant presque inutilisable la saison passée. Cet été, la donne est différente et pour Carlo Ancelotti, il est tout simplement « la recrue » qui lui permet d’étoffer son attaque. Et le tout sans se ruiner. L’ancien lillois n’a certes pas l’explosivité ou l’efficacité d’un Kylian Mbappé, mais il a désormais une motivation extrême à l’idée de s’installer comme une solution de repli en faux numéro 9. Les dernières images d’Eden Hazard ont aussi rassuré les socios, il n’est plus question de surpoids des vacances à éliminer, et le Belge a bien compris qu’il débutait la saison dans un statut de joker. Un remplaçant de luxe qui pourrait bien prendre le relai si jamais Karim Benzema venait à avoir un coup de mou. Un pari risqué de la part du Real Madrid, tant Eden Hazard a disparu de la circulation ces dernières années.