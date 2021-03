Real Madrid : Un soldat de Zidane sur le départ

Dans : Liga.

Très apprécié de Zinedine Zidane, Lucas Vazquez fait partie des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur du Real Madrid cette saison.

Ailier droit de formation, l’Espagnol de 29 ans a beaucoup dépanné au poste de latéral droit cette saison afin de compenser les blessures à répétition de Dani Carvajal. Très bon lors de la double confrontation face à l’Atalanta Bergame en huitième de finale de la Ligue des Champions, Lucas Vazquez a confirmé tout le bien que Zinedine Zidane pensait de lui. Cela étant, l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone est plus que jamais sur le départ, à en croire les informations de Marca.

A l’instar de Sergio Ramos, Lucas Vazquez est en fin de contrat et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre la direction du Real Madrid et son numéro 17. La tendance est à un départ pour Lucas Vazquez, qui commence sérieusement à se projeter sur la saison prochaine en étudiant les offres de ses prétendants. Preuve que la prolongation de Lucas Vazquez n’est pas vraiment en bonne voie, le Real Madrid planche déjà sur sa succession et cible Jorge de Frutos (24 ans), qui a quitté les Merengue l’été dernier pour rejoindre Levante et qui pourrait ainsi faire son come-back dans la capitale espagnole.