Real : Le cas Sergio Ramos fait vriller Zidane

Lundi soir, le Real Madrid sera de nouveau privé de Sergio Ramos pour le match de Liga contre la Real Sociedad.

Out après son opération du genou le 6 février dernier, le capitaine espagnol manque cruellement au Real Madrid. Cette semaine, les Merengue ont toutefois fait le boulot en Ligue des Champions en battant difficilement l’Atalanta Bergame. Lors du match retour, Sergio Ramos pourrait être de nouveau sur la feuille de match. Mais au-delà de sa blessure, c’est la situation contractuelle du capitaine du Real Madrid qui fait jaser dans la capitale espagnole. Présent ce dimanche en conférence de presse, Zinedine Zidane a de nouveau été interrogé afin de savoir si Sergio Ramos allait signer un nouveau bail en faveur du club de la Casa Blanca.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation exaspère au plus haut point l’entraîneur du Real Madrid. « La prolongation de Ramos ? Je l’ai déjà dit : tout ce que je veux c’est que la situation soit réglée. Tu me poses toujours la même question. Je veux qu'il soit remis de sa blessure, mais à part ça, je n’ai rien d'autre à dire. Demain (lundi), nous avons un match » a lancé Zinedine Zidane, qui aimerait que le Real Madrid parvienne à boucler au plus vite la prolongation de Sergio Ramos. A condition que Florentino Pérez y parvienne un jour, lui qui n’a visiblement pas l’intention de casser la tirelire du Real Madrid pour assouvir les exigences XXL de Sergio Ramos. En cas de départ, l’Espagnol figure notamment dans le viseur du PSG, de Manchester United ou encore de nombreux clubs de Major League Soccer aux Etats-Unis.