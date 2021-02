Real Madrid : Raul et Allegri en bagarre pour la place de Zidane

Dans : Liga.

Battu à domicile par la modeste équipe de Levante samedi (1-2), le Real Madrid pourrait connaître un changement d’entraîneur dans les mois à venir.

Régulièrement menacé, Zinedine Zidane a toujours réussi à sauver sa tête jusqu’à maintenant. Mais jusqu’à quand cette situation particulièrement tendue va-t-elle durer ? De toute évidence, la double-confrontation face à l’Atalanta Bergame en huitième de finale de la Ligue des Champions sera riche en enseignements et c’est à l’issue de ce duel épique que Florentino Pérez pourrait prendre une décision définitive. Quoi qu’il en soit, le patron du Real Madrid a d’ores et déjà deux noms en tête afin de combler un éventuel départ de « Zizou », selon les informations obtenues par la Cadena SER. Sans grande surprise, le nom de Raul sort du lot.

En effet, l’entraîneur du Real Madrid Castilla plaît beaucoup aux dirigeants. Le choix de nommer la légende du football espagnol aurait également l’avantage de faire plaisir aux supporters, lesquels sont une majorité à être favorables à la promotion de Raul. Le second nom est beaucoup plus inattendu puisqu’il s’agit de celui de Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus Turin et dont le nom avait régulièrement été associé au Paris Saint-Germain avant la nomination de Mauricio Pochettino dans la capitale française. Reste maintenant à voir si Zinedine Zidane parviendra à sauver sa place, ou si Florentino Pérez sera dans l’obligation de prendre des mesures radicales dans les semaines à venir, en cas de résultats négatifs. Pour rappel, le Real Madrid est désormais troisième de la Liga derrière le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, qui caracole plus que jamais en tête avec 10 points d’avance sur des deux poursuivants… et un match de retard encore à disputer.