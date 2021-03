Real Madrid : Pogba vs Casemiro, Zidane a compris son erreur

Dans : Liga.

Pendant plus d’un an, Zinedine Zidane a réclamé à Florentino Pérez de faire une folie pour s’offrir les services de Paul Pogba.

Financièrement, le Real Madrid n’a jamais été en mesure de se payer l’international français. Il faut dire qu’avec le départ de Cristiano Ronaldo, la priorité était surtout de renforcer l’attaque, et l’achat d’Eden Hazard pour 100 ME a mobilisé les finances disponibles. Mais ce bras de fer entre Zidane et Pérez a marqué les esprits des deux côtés, l’insistance du Français pour faire venir Paul Pogba ayant agacé en haut lieu. A l’heure actuelle, le président madrilène doit certainement se féliciter de ne pas avoir cédé à son ancien joueur. En effet, alors que la Pioche multiple les saisons moroses et les pépins physiques avec Manchester United, les Merengue trouvent leur carburation au milieu de terrain avec notamment un Casemiro qui se transforme. En début de saison, Zidane reprochait ainsi au Brésilien son travail uniquement défensif, et sa faible capacité à porter le danger.

C’est ce qui justifiait selon lui un investissement sur le champion du monde tricolore. Mais depuis, même le coach madrilène avoue avoir mangé son chapeau. En effet, le média local Defensa Central assure que Zidane est épaté par les responsabilités offensives prises par Casemiro, qui a encore une fois été très inspiré avec sa passe décisive pour Karim Benzema dans le derby face à l’Atlético. Résultat, le Brésilien totalise 6 buts et 3 passes décisives cette saison, et fait mieux par exemple que les 4 buts et 3 passes de Paul Pogba. Avec certes un temps de jeu peu comparable, mais l’ancien du FC Porto démontré des qualités assez insoupçonnées par son coach. De quoi convaincre Zidane que ses consignes plus offensives ont été écoutées, et qu’il n’y a désormais plus besoin d’aller chercher le Français l’été prochain sur le marché des transferts. Enfin un point d’accord avec Florentino Pérez.