Real Madrid : Pas besoin de Neymar, Cristiano Ronaldo est là pour encore 8 ans !

En panne d’efficacité en début de saison, Cristiano Ronaldo était la cible de nombreuses critiques.

Pour beaucoup, l’attaquant du Real Madrid était clairement sur le déclin. De quoi vexer l’international portugais, auteur d’une impressionnante deuxième partie d’exercice, surtout en Ligue des Champions. Preuve qu’il ne fallait pas enterrer CR7 dont l’hygiène de vie irréprochable lui permet de rester au très haut niveau malgré ses 33 ans. Et cela pourrait encore durer quelques années supplémentaires si l’on en croit le Merengue.

« L’an passé, j’avais dit que je voulais jouer jusqu’à 41 ans au Real Madrid. Bon, il reste du chemin à faire, mais aujourd'hui mon âge biologique est de 23 ans, a révélé Cristiano Ronaldo dans l’émission espagnole El Chiringuito. Je vais bien, je suis heureux, samedi on joue une finale de Ligue des Champions, de quoi je pourrais me plaindre ? Combien de temps ça va durer ? Ça ne dépend pas que de moi. » Non, ça dépend plutôt du président Florentino Pérez qui semble déterminé à arracher le Parisien Neymar pour en faire sa prochaine star.