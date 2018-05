Le régime Cristiano Ronaldo c'est adieu les kilos

Dans : Liga, Foot Europeen.

Si Cristiano Ronaldo fait toujours partie des meilleurs joueurs à 33 ans, c’est parce qu’il ne laisse rien au hasard.

L’attaquant du Real Madrid possède une hygiène de vie irréprochable et s’inflige des règles de plus en plus strictes au fil du temps. En effet, le quotidien As révèle l’astuce du Portugais pour éviter de prendre de la graisse et de perdre en vivacité. Chaque année, l’ancien joueur de Manchester United fait le nécessaire pour perdre 1 kg. Ainsi, Cristiano Ronaldo pèse près de 84 kg contre les 85 de la saison dernière. Et cela se ressent aussi dans les données récoltées par les médecins du Real.

Alors que beaucoup d’autres joueurs possèdent une masse graisseuse entre 10 et 11 %, celle du Merengue ne dépasse pas les 7 %. Idem en ce qui concerne sa masse musculaire à 50 %, contre 46 % maximum pour la plupart des joueurs. On comprend mieux pourquoi le quintuple Ballon d’Or se voit encore briller quelques années, d’autant qu’il suit désormais les conseils de son entraîneur Zinédine Zidane qui le ménage régulièrement. Liverpool est prévenu, malgré sa récente blessure à la cheville, CR7 arrive en pleine forme pour la finale de la Ligue des Champions samedi.