Real Madrid : Mariano Diaz testé positif au Covid-19

Dans : Liga.

Coup dur pour Mariano Diaz. A dix jours du choc entre le Real Madrid et Manchester City, l’attaquant de 26 ans a été testé positif au Covid-19.

Dans un court communiqué publié ce mardi après-midi, le Real Madrid a annoncé que l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais avait été testé positif au coronavirus. Heureusement, l’avant-centre dominicain est asymptomatique et en excellente santé. Il observe désormais un isolement jusqu’à ce qu’il réussisse deux tests négatifs à 24 heures d’écart. Le journal AS précise par ailleurs que ce test positif de Mariano Diaz n’inquiète pas le Real Madrid puisque les joueurs ont effectué lundi les tests séparément et qu’avant de se retrouver hier, ils avaient bénéficié de plusieurs jours de repos la semaine dernière. Le risque de propagation au sein de l’effectif est donc mineur même si la situation des prochains jours sera évidemment à surveiller de près.