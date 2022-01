Real Madrid : Les premières nouvelles de Karim Benzema

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Joueur très utilisé de Carlo Ancelotti, Karim Benzema a du sortir plus tôt que prévu ce dimanche soir.

Face à Eibar, l’attaquant français, qui a également manqué un pénalty, a ressenti une gêne derrière la cuisse gauche en début de seconde période. L’ancien lyonnais n’a pas insisté longtemps, et c’est même son coéquipier Vinicius Junior qui a alerté son banc de touche pour demander à l’entraineur italien d’opérer un changement. Benzema s’est alors doucement dirigé vers la sortie, remplacé par Jovic. Si le Real Madrid a su réagir en fin de match et arraché un match nul valeureux, les regards étaient tournés vers l’état de santé du Français. Selon les premières indiscrétions de Marca, il s’agit bien d’un souci musculaire, mais l’inquiétude n’est pas énorme au Real.

KB9 est sorti par prudence dès qu’il a ressenti une petite pointe, n’insistant pas, ce qui aurait pu avoir comme effet de la blesser plus profondément. Des examens sont déjà planifiés pour mardi, quand le retour à l’entraînement aura lieu après la journée de repos de lundi. Le Real ne prendra en tout cas aucun risque, surtout que se profile une semaine sans match. Benzema pourrait même être mis au repos pour le match de quart de finale de Coupe du Roi du 3 février, ce qui lui permettra d’avoir 10 jours de repos bien mérité. De quoi entrevoir une phase longue de récupération, et pour le moment peu d’inquiétude de voir sa participation au match face au PSG, le 15 février prochain, être remise en cause.