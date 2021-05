Real Madrid : La polémique Hazard, l’énorme réponse de Zidane

Dans : Liga.

Aussi timoré sur le terrain qu’en grande forme après le match de Ligue des Champions de mercredi, Eden Hazard a réussi à convaincre les derniers socios indécis qu’il n’avait plus sa place au Real Madrid.

Sa tête est demandée après le fiasco sportif contre Chelsea, où il a traversé la rencontre tel un fantôme. Mais en plus de cela, il a été aperçu hilare avec certains de ses anciens coéquipiers des Blues, juste après la rencontre, ce qui forcément passe très mal. L’international belge s’est promptement excusé. « Je suis désolé. J'ai entendu beaucoup de réactions sur moi aujourd'hui et ce n'était pas mon intention d'offenser les fans du Real Madrid », a livré l’international belge, dont le comportement n’est pas irréprochable depuis son arrivée il y a deux ans pour 100 ME, avec notamment une propension à prendre du poids qui l’empêche de revenir à son meilleur niveau.

Forcément, la pression retombe doublement sur Zinedine Zdiane, qui lui avait donné sa confiance pour ce match crucial de Ligue des Champions, et qui doit désormais gérer cette polémique. Selon le média local Defensa Central, l’entraîneur français a décidé de frapper fort, et a l’intention de titulariser Eden Hazard dans le choc face au FC Séville de ce week-end, histoire de montrer son autorité, son soutien au joueur, et sa confiance en ses choix. Ces derniers ont été critiqués, sachant que Sergio Ramos, tout juste de retour de blessure, a immédiatement été titularisé au coeur d’une défense qui a souvent pris l’eau. Mais ce serait mal connaitre « Zizou » que de le voir changer d’avis sur un élément en qui il croit. Il est toutefois conseillé à Eden Hazard d’être inspiré contre Séville, sous peine de vivre un été très compliqué. Cela même si sa vente semble impossible, sa valeur ayant fortement chuté et son salaire n’étant plus forcément aux normes valables en Europe ces derniers mois.