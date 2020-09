Real Madrid : Karim Benzema reçoit (enfin) des excuses

Dans : Liga.

Longtemps dans l’ombre des stars offensives du Real Madrid, Karim Benzema est finalement devenu le principal atout des Merengue. Du coup, la presse locale qui l’a tant critiqué est bien obligée d’admettre son erreur.

Au Real Madrid, le départ de Gareth Bale confirme encore un peu plus un changement de cycle. L’ancien joueur de Southampton était arrivé en 2013 pour former une attaque redoutable avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, soit la fameuse « BBC » qui a fait tant de dégâts en Liga et en Ligue des Champions. Mais cette époque paraît déjà lointaine. Et pas seulement parce que CR7 a rejoint la Juventus Turin en 2018. De son côté, le Gallois n’évolue plus à son meilleur niveau depuis des années, lui qui était pourtant décrit comme le successeur du Portugais. Alors que KB9, lui, était régulièrement annoncé sur le départ pour laisser sa place à un attaquant plus tueur.

Certains s’attendaient même à voir le Français en grande difficulté sans l’apport de Cristiano Ronaldo. Mais finalement, Marca constate que Benzema a déjoué les pronostics et fait taire les critiques. Contrairement à Bale, c’est bien l’ex-Lyonnais qui a pris les commandes du secteur offensif. Le banni de l’équipe de France, qui n’a jamais créé de polémique au Real Madrid, va y entamer sa 12e saison sans que personne ne remette son statut en question. Il devrait donc devenir le joueur étranger avec le plus grand nombre de matchs dans l’histoire de la Maison Blanche. La plus belle des réponses…