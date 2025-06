Real Madrid ‍: Jude Bellingham absent deux à trois mois

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Encore une fois homme fort du Real Madrid ce dimanche lors de la victoire contre Pachuca, Jude Bellingham a profité de son match plein pour évoquer un sujet moins réjouissant.

L’international anglais a expliqué que sa gêne récurrente à l’épaule, à laquelle il a déjà été blessé plusieurs fois, allait provoquer une opération qu’il subirait à la fin de la Coupe du monde des clubs. « Je vais me faire opérer dès la fin du tournoi. Je perds patience et je veux juste que cette douleur s’arrête. Le staff médical a été incroyable et je les remercie », a livré l’Anglais, élu homme du match lors de la victoire du Real Madrid sur Pachuca (3-1).

🚨 OFFICIAL: Jude Bellingham is MOTM. pic.twitter.com/WxO04nAgjZ — Madrid Zone (@theMadridZone) June 22, 2025

Ce passage sur le billard allait provoquer une absence de deux à trois mois des terrains. Autant dire que le début de saison prochaine se fera sans lui au Real Madrid. Un coup dur alors que Luka Modric va partir, et que l’Anglais effectuait un lien très fort entre le milieu et l’attaque du Real Madrid. Mais nul doute que Jude Bellingham espère revenir fort et libéré de ses problèmes récurrents à l’épaule.