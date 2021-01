Real Madrid : Déjà des révélations sur l'après-Zidane

Dans : Liga.

Conforté dans sa position d’entraîneur du Real Madrid ce jeudi au lendemain d’une humiliante élimination en Coupe du Roi par une équipe de D3 réduite à 10, Zinedine Zidane sait tout de même que son avenir est en pointillés.

A priori, le technicien français devrait rester sur le banc de touche jusqu’à la fin de la saison, et ensuite trancher avec son président sur son avenir. Mais si les performances décevantes devaient s’enchainer, alors que l’Atlético Madrid s’éloigne en tête de la Liga, cela pourrait tout changer. La Maison Blanche est bien obligée de travailler sur des solutions de rechange, surtout avec l’arrivée dans quelques semaines des 1/8e de finale de Ligue des Champions. Résultat, OK Diario révèle que deux techniciens sont dans les petits papiers de Florentino Pérez si jamais une décision radicale venait à tomber. Tout cela en sachant que la piste Mauricio Pochettino, qui a signé entre temps au PSG, est bien évidemment à oublier.

Sans surprise, le premier nom est celui de Massimiliano Allegri, entraineur expérimenté aux vestiaires de premier choix, qui a quasiment tout gagné avec la Juventus, et possède l’énorme avantage d’être libre de tout contrat. A 53 ans, l’Italien a le profil parfait pour prendre les commandes de l’équipe a tout moment de la saison. Le second entraineur ciblé est plus surprenant, puisqu’il s’agirait d’un changement radical. L’idée est en effet de faire venir le jeune Julian Nagelsmann, qui épate l’Allemagne et l’Europe avec ses idées et ses performances aux commandes du RB Leipzig. L’Allemand de 33 ans a déjà été en contact par le passé avec le Real Madrid, mais avait refusé en 2018, s’estimant pas encore prêt pour relever un tel défi. Une preuve en tout cas que Pérez l’apprécie beaucoup, et pourrait donc franchir le cap, même si l’entraineur de Leipzig est sous contrat jusqu’en 2023 avec son club actuel. Zidane est de toute façon prévenu, son siège reste éjectable, et le Real se prépare à tout pour les semaines à venir.