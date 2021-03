Real Madrid : Cristiano Ronaldo de retour, un atout de poids

Dans : Liga.

Cristiano Ronaldo dans le viseur du Real Madrid, c'est une possibilité pour l'été prochain. Le Portugais ferait en tout cas une heureuse.

En difficulté financière, le Real Madrid aurait peut-être du mal à se payer Kylian Mbappé ou Erling Haaland cet été. Le PSG comme Dortmund peuvent se montrer très gourmands, sans compter qu’il faudra payer des salaires copieux aux stars montantes du football européen. C’est pourquoi la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid a pris du poids ces dernières semaines. L’échec de la Juventus Turin en Ligue des Champions agace au plus haut point CR7, qui se demande s’il ne va pas revenir à ses amours madrilènes. En parlant d’amour, l’épouse de la star portugaise, Georgina Rodriguez, pourrait avoir son mot à dire affirme la presse madrilène et le média Defensa Central. En effet, la compagne de Cristiano Ronaldo ne se plait pas spécialement à Turin, et revient très régulièrement dans la capitale espagnole pour voir ses proches ou pour ses besoins professionnels.

Active dans différentes associations, elle participe à des publicités pour des marques de vêtement basées en Espagne, aimerait aussi lancer sa carrière dans les séries télévisées espagnoles, et estimerait que ses chances de décoller seraient bien plus importantes si le couple revenait habiter à Madrid. Le Real a même déjà pris des renseignements auprès de CR7 et sa famille, pour savoir si un retour à Bernabeu était envisageable. « J’irai à Madrid dès demain s’il le fallait », aurait confié l’Argentine de 27 ans, qui ne sera donc pas un frein pour un éventuel retour de Cristiano Ronaldo dans la Maison Blanche. Pour le moment, le quintuple Ballon d’Or a encore un an de contrat à la Juventus Turin, et le club turinois n’a, malgré l’énorme salaire du Portugais, pas affiché son intention de se séparer de son meilleur buteur. A 36 ans, CR7 pourrait toutefois se dire qu’un « come-back » dans le club où il a tout gagné aurait de l’allure, surtout que le Real Madrid n’a clairement pas trouvé son remplaçant pour briller sur la scène européenne depuis.