Real Madrid : C'en est trop, Zidane part en fin de saison

La situation actuelle au Real Madrid déplait à Zinedine Zidane, qui a décidé de prendre une décision radicale.

Régulièrement annoncé sous la menace d’un licenciement, Zinedine Zidane est toujours en place. Son équipe arrive à gagner les matchs dos au mur, ce qui est évite à Florentino Pérez d’être contraint de prendre une décision plus radicale. Néanmoins, l’entraineur français n’est pas satisfait de son effectif actuel, et c’est ce qui va provoquer son départ en fin de saison. S’il est toujours en place au moment de clôturer l’exercice, Zizou a déjà tout anticipé et il annoncera son départ du Real Madrid, révèle Don Balon. Conscient des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, le technicien n’a pas voulu faire d’esclandre l’été dernier, mais il n’oublie pas pour autant.

Ainsi, le média espagnol assure que le champion du monde 1998 n’a pas digéré que les promesses faites pour des offres, et ce depuis deux ans, pour Paul Pogba, mais aussi pour Eduardo Camavinga ou Sadio Mané, n’ont pas été tenues. Résultat, aucune modification dans son effectif cet été, et Zidane voit cela comme une incapacité à améliorer l’équipe en vue de se battre pour le titre final en Ligue des Champions. Et pour ne rien arranger, l’entraineur français n’a jamais vraiment compris les choix effectués récemment de miser gros sur des joueurs qui n’ont jamais réussi à percer, comme Luka Jovic. Une scission donc qui a provoqué cette lassitude de la part de Zidane, souvent présenté comme tout proche de prendre la porte, mais bien décidé à la prendre quand il l’aura décidé.